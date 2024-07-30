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Чейз Бадингер одержал первую победу на Играх в Париже. Экс-игрок НБА выступает в пляжном волейболе

Чейз Бадингер одержал первую победу на Играх в Париже. Экс-игрок НБА выступает в пляжном волейболе

В понедельник экс-игрок НБА одержал первую победу на Играх. Дуэт Чейза с Майлсом Эвансом справился с оппонентами из Франции.

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