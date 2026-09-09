Павел Малков рассказал о развитии профильного образования в Рязанской области

В Рязанской области работают 780 профильных классов. В этом учебном году в школах открыли более 100 новых классов, где учащиеся могут заранее выбрать интересующее направление, углублённо изучать профильные предметы и определиться с будущей профессией.
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