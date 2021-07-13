Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова

Армейская фляжка и стальной шип от ботинка не были приняты во внимание во время следственных мероприятий и сейчас требуют пристального внимания и даже официального возобновления следственного дела, считает президент Фонда памяти группы Дятлова.
Армейская фляжка и стальной шип от ботинка не были приняты во внимание во время следственных мероприятий и сейчас требуют пристального внимания и даже официального возобновления следственного дела, считает президент Фонда памяти группы Дятлова.
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