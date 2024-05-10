Валентина Матвиенко направила Путину три кандидатуры на должность главы Счетной палаты

В ближайшее время ожидаются предложения на должности министров и вице-премьеров Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президенту России Владимиру Путину были отправлены три кандидатуры на должность главы Счетной палаты.
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