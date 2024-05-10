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Петербургский дневник

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Валентина Матвиенко направила Путину три кандидатуры на должность главы Счетной палаты

Валентина Матвиенко направила Путину три кандидатуры на должность главы Счетной палаты

В ближайшее время ожидаются предложения на должности министров и вице-премьеров Председатель Совета Федерации  Валентина Матвиенко сообщила, что президенту России Владимиру Путину были отправлены три кандидатуры на должность главы Счетной палаты.

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Комментарии
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Невидимка Невидимка
Смешно.  На те Боже, что нам не гоже.😂
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13 час.
НГ
Нина Генонова
На манеже все теже
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13 час.

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