Участковый глазами детей

«17 ноября 2023 года отмечает свой 100-летний юбилей служба участковых уполномоченных полиции. Работа представителей самой «народной» полицейской специальности неразрывно связана с населением, и зачастую от их умения и подхода зависит дальнейшая судьба многих людей.