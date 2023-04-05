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Концерт Слепакова имени Путина: что российский артист привез в Сербию

Концерт Слепакова имени Путина: что российский артист привез в Сербию

«Балканист» в Telegram! Скажу честно, я с самого начала отказывался идти на концерт шоумена и певца-комика Семена Слепакова, который он вчера дал в бывшем Доме профсоюзов, а ныне МТС Концертном зале в Белграде.

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