Расчёты «Мста-Б» уничтожили опорники ВСУ в Днепропетровской области

Разведывательный расчёт БПЛА обнаружил замаскированные в лесополосах опорные пункты и скопление живой силы ВСУ на территории Днепропетровской области, после чего их огнём накрыли расчёты 152-мм гаубицы «Мста-Б».
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