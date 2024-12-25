Ольга Торубарова: МЫ ВМЕСТЕ. Встреча с моими юными коллегами (даже зимой) всегда теплая и душевная! Сегодняшняя наша встреча с муниципальными министрами ученического самоуправления состоялась на нашей

МЫ ВМЕСТЕВстреча с моими юными коллегами (даже зимой) всегда теплая и душевная!Сегодняшняя наша встреча с муниципальными министрами ученического самоуправления состоялась на нашей прекрасной спортивной арене школы зимних видов спорта «Наследие» Ильи Авербуха.