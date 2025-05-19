Накроет в ближайшее время: солнечные вспышки угрожают сильной встряской магнитного поля Земли Ольга БезродняяВ настоящий момент происходит повышенная солнечная активность, которая ставит под угрозу привычное функционирование многих систем жизнеобеспечения и грозит Земле сильным ударом.
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