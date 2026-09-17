Мөкаддәс Мортазин: Мин хәзер татарча иркен сөйләшә алам, ләкин телне өйрәнү җиңел булмады

Владимир өлкәсе татар автономиясе шурасы рәисе Мөкаддәс Мортазин татарча өйрәнүе, төбәктә милләттәшләр өчен чаралар уздыру тәҗрибәсе белән уртаклашты.
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