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Мөкаддәс Мортазин: Мин хәзер татарча иркен сөйләшә алам, ләкин телне өйрәнү җиңел булмады

Мөкаддәс Мортазин: Мин хәзер татарча иркен сөйләшә алам, ләкин телне өйрәнү җиңел булмады

Владимир өлкәсе татар автономиясе шурасы рәисе Мөкаддәс Мортазин татарча өйрәнүе, төбәктә милләттәшләр өчен чаралар уздыру тәҗрибәсе белән уртаклашты.

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