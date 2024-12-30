У еще одного самолета в Южной Корее возникли проблемы с шасси

Еще у одного самолета в Южной Корее возникли проблемы с шасси – он смог вернуться в аэропорт вылета. Как сообщают РИА Новости, рейс Jeju Air в понедельник вернулся в аэропорт из-за той же проблемы с шасси, которая была выявлена в смертельной катастрофе с участием другого самолета той же модели вчера.