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Пятый канал

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Гуманоидные роботы Роберт и Матильда заключили брак

Гуманоидные роботы Роберт и Матильда заключили брак

В Москве впервые прошла церемония бракосочетания между двумя гуманоидными роботами. Мероприятие состоялось в библиотеке имени Пушкина, а «молодожены» — Роберт и Матильда — до этого были представлены на Петербургском международном экономическом форуме-2026.

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