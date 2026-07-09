Гуманоидные роботы Роберт и Матильда заключили брак

В Москве впервые прошла церемония бракосочетания между двумя гуманоидными роботами. Мероприятие состоялось в библиотеке имени Пушкина, а «молодожены» — Роберт и Матильда — до этого были представлены на Петербургском международном экономическом форуме-2026.
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