Гуманоидные роботы Роберт и Матильда заключили брак

В Москве впервые прошла церемония бракосочетания между двумя гуманоидными роботами. Мероприятие состоялось в библиотеке имени Пушкина, а «молодожены» — Роберт и Матильда — до этого были представлены на Петербургском международном экономическом форуме-2026.