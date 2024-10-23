JEI: даже случайные 30-минутные занятия спортом снижают риск диабета 2 типа

Исследователи из Centro per le Malattie Endocrine e Metaboliche (Италия), обнаружили, что одна 30-минутная сессия аэробных упражнений значительно снижает уровень глюкозы в плазме через 1 час после нагрузки и улучшает чувствительность к инсулину у молодых здоровых взрослых.