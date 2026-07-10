Ученые назвали диету, позволяющую есть больше и терять жир

Учёные из Университета Южной Калифорнии, Торонто и Гарварда выяснили, что низкобелковая диета с точным содержанием аминокислоты метионина способна уменьшать жировую массу, замедлять старение и улучшать обмен веществ — причём без ограничения калорий .
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