Ученые назвали диету, позволяющую есть больше и терять жир

Учёные из Университета Южной Калифорнии, Торонто и Гарварда выяснили, что низкобелковая диета с точным содержанием аминокислоты метионина способна уменьшать жировую массу, замедлять старение и улучшать обмен веществ — причём без ограничения калорий .