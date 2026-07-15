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Царьград

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Банк России и «Одноклассники» запустят проект для бизнеса 15 июля

Банк России и «Одноклассники» запустят проект для бизнеса 15 июля

Банк России и «Одноклассники» представляют образовательный проект для предпринимателей. Семь видео с экспертами, такими как Игорь Рыбаков и Андрей Шубин, помогут освоить финансовые инструменты и избежать ошибок.

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