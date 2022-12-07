Россия вошла в топ-5 стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции

Россия по итогам 2021 года вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции, передает «Коммерсант» со ссылкой сведения Объединенной программой ООН по ВИЧ СПИДу и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.