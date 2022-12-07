Авторадио

1 005 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Загуменов
    вот я с ними согласен , мне тоже когда было 20 лет я выпил целый стакан красного вина . и так мне было плохо ужас . а...НАСА нашло на Лун...
  • Галина к
    И это я считаю правильным, нам не нужны иностранные слова, у нас своих хватает.Использование в р...
  • Серж Южанин
    .Раскрыты подробно...

Россия вошла в топ-5 стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции

Россия по итогам 2021 года вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции, передает «Коммерсант» со ссылкой сведения Объединенной программой ООН по ВИЧ СПИДу и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх