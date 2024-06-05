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Добрый Мир

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Главный враг американцев — они сами. В Европе проанализировали политическую систему в США. Почему ее называют тоталитарной демократией?

Главный враг американцев — они сами. В Европе проанализировали политическую систему в США. Почему ее называют тоталитарной демократией?

© ИноСМИ / Изображение сгенерировано ИИВчера 463 прочитали Демократия в США обрела форму упадочного тоталитаризма, пишет TЕС.

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