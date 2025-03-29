В РПЦ обвинили Поклонскую в ненависти к христианству: она снова принесла в школу свою «языческую» книгу

Отстаньте от этой барышни! Чем меньше будет к ней внимания, тем скорее она со своими дурацкими "идеями" уйдёт в пыль истории!

Олег Филинков

Чем христианство лучше мусульманства или буддизма? Так оно ничем не лучше и других религий и верований если они не во вред человечеству. Если внимательно почитать ветхий и новый завет то убедишься, что в христианстве есть довольно спорные вопросы, касающиеся и человечности и справедливости и др...