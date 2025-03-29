Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В РПЦ обвинили Поклонскую в ненависти к христианству: она снова принесла в школу свою «языческую» книгу

В РПЦ обвинили Поклонскую в ненависти к христианству: она снова принесла в школу свою «языческую» книгу

БлокнотРУ Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская снова пришла на школьный урок вместе со своей скандальной книгой, за которую ранее в РПЦ ее обвинили в ненависти к христианству и потребовали провести проверку изданного материала.

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Комментарии
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DENjr Black
У верунов знатно подгорело))
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ВАЛЕРИЙ
Отстаньте от этой барышни! Чем меньше будет к ней внимания, тем скорее она со своими дурацкими &quot;идеями&quot; уйдёт в пыль истории!
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Олег Филинков
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