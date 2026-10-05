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Царьград

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TN: Более 2,5 млн паломников посетили базилику в Лухане

TN: Более 2,5 млн паломников посетили базилику в Лухане

Более 2,5 млн паломников посетили базилику Богоматери в Лухане за месяц до визита папы Римского. Аргентинцы ожидают приезд Льва XIV в ноябре, а неблагоприятная погода не помешала верующим в их священной миссии.

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