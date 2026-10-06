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ДумаТВ

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Панеш предложил сделать публичной отчётность УК по расходам за ЖКУ

Панеш предложил сделать публичной отчётность УК по расходам за ЖКУ

Депутат фракции ЛДПР Каплан Панеш предложил обязать управляющие компании публиковать подробные отчеты о расходах на содержание домов.

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