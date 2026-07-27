Лазертаг и воздушные гимнасты: в Калуге прошёл уличный праздник "Энергия движения"

В субботу, 25 июля, в Центральном парке культуры и отдыха Калуги прошёл спортивный праздник. На спорт-эксплозии "Энергия движения" для мальчишек и девчонок "Партизан" устроил увлекательные бесплатные игры в лазертаг на подготовленной площадке.
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