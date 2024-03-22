Актриса Пэлтроу заявила, что Голливуд зря вкладывается в супергеройские фильмы

Актриса Гвинет Пэлтроу раскритиковала супергеройские франшизы. Ее цитирует TMZ. В интервью журналист Шон Эванс спросил у актрисы, как она относится к речи режиссера фильма "Американское чтиво" Корда Джефферсона, который на церемонии вручения премии "Оскар" попросил Голливуд больше вкладываться в небольшие инди-проекты как у него.