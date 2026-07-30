Бородина публично поссорилась с Боней из-за комментария о внешности

Бывшие звёзды «Дома-2» снова оказались в центре скандала, но теперь уже за пределами телестройки. Конфликт разгорелся из-за неудачного видео с премьеры фильма, на котором Ксения Бородина, по её мнению, была снята с невыгодного ракурса и при плохом свете.