Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 113 подписчиков

Бородина публично поссорилась с Боней из-за комментария о внешности

Бородина публично поссорилась с Боней из-за комментария о внешности

Бывшие звёзды «Дома-2» снова оказались в центре скандала, но теперь уже за пределами телестройки. Конфликт разгорелся из-за неудачного видео с премьеры фильма, на котором Ксения Бородина, по её мнению, была снята с невыгодного ракурса и при плохом свете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии