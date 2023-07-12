Задержанным по подозрению в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе, бывшего командира пл "Краснодар" капитана II ранга Станислава Ржицкого оказался бывший президент украинской Федерации Сётокан каратэ-до Сергей Денисенко.
Одну гниду поймали
Комментарии
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Виктор NVS
В печке сжечь при медленном огне.
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1 час.
Cергей Шапорев
Возникают вопросы… возникают вопросы…. Красные линии… А ответы будут?
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1 час.
Юрий Золотарев
Седьмой пояс у него, говорите? Чёрный? Надо ему подарить восьмой, пеньковый. На шею. Это будет справедливо.
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33 мин.
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