В Бурятии задержана местная жительница, обвиняемая в попытке убийства знакомого. По данным следствия, 13 октября в ходе ссоры женщина нанесла удар ножом в спину мужчины.
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