Карпин о 0:1 с Хорватией: «С Украиной в 1999-м было больнее – создавали моменты, повели, а потом сами себя убили. Тут не было игры – шок полнейший»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил ощущения от поражения в матче с Хорватией (0:1) в квалификации ЧМ-2022 и ничьей с Украиной (1:1) в квалификации Евро-2000, помешавшей россиянам выйти в финальную часть.

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