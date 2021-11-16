Карпин о 0:1 с Хорватией: «С Украиной в 1999-м было больнее – создавали моменты, повели, а потом сами себя убили. Тут не было игры – шок полнейший»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил ощущения от поражения в матче с Хорватией (0:1) в квалификации ЧМ-2022 и ничьей с Украиной (1:1) в квалификации Евро-2000, помешавшей россиянам выйти в финальную часть.
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