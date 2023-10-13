Центробанк оценил падение реального курса рубля

По предварительной оценке ЦБ, реальный эффективный курс рубля, рассчитанный по отношению к валютам основных торговых партнеров России, в январе-сентябре снизился на 29,7 процента, а в сентябре вырос на 0,2 процента.
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