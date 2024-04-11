В Петербурге в четверг, 11 апреля, продолжится похолодание

Столбик термометра выше плюс 12 градусов не поднимется В Петербурге 11 апреля холодный атмосферный фронт, резко понизивший вчера вечером температуру, двинется дальше на юго-восток, продолжая затягивать за собой новые порции холодного воздуха и очаги кратковременных дождей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии