Сила в правде
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Сила в правде

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"Военную часть, короче, всё, бабахнули": "Прорываются к Москве" - дома "трясутся", эвакуация. Местные об отсутствии воздушной тревоги

"Военную часть, короче, всё, бабахнули": "Прорываются к Москве" - дома "трясутся", эвакуация. Местные об отсутствии воздушной тревоги

В ночь на 18 сентября противник продолжает массированный обстрел регионов России. Военкоры сообщают: "Дроны прорываются к Москве" - враг пытается зайти из разных областей, но ПВО перехватывает беспилотники.

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