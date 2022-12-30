Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Уэбб о решении не удалять де Йонга за удар ногой в грудь Алонсо: «Я был неправ. Почему бы не иметь возможность тут же исправить ошибку с ВАР?»

Уэбб о решении не удалять де Йонга за удар ногой в грудь Алонсо: «Я был неправ. Почему бы не иметь возможность тут же исправить ошибку с ВАР?»

Говард Уэбб высказался в поддержку системы ВАР. Глава судейского корпуса АПЛ вспомнил эпизод из финала ЧМ-2010 Нидерланды – Испания (0:1), который он судил.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх