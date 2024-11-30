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Олег Гордиевский: величайший шпион, о котором никто никогда не слышал

Олег Гордиевский: величайший шпион, о котором никто никогда не слышал

Он спас мир от ядерной войны и был приговорен в СССР к смертной казни.

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ИР
Игорь Рябин
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