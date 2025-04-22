Трамп: рейтинг одобрения достиг рекордного минимума в 42%

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 42%, что стало историческим минимумом. Исследование Reuters и Ipsos показало, что 59% респондентов считают, что США теряют доверие на мировой арене из-за агрессивной политики Трампа.
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