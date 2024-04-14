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Подарки и риски Ретроградного Плутона: астрологические советы для всех знаков Зодиака с 1 мая по 12 октября

Подарки и риски Ретроградного Плутона: астрологические советы для всех знаков Зодиака с 1 мая по 12 октября

Подарки и риски Ретроградного Плутона: астрологические советы для всех знаков Зодиака с 1 мая по 12 октября Татьяна СергееваСамая маленькая, но, несомненно, самая влиятельная планета Солнечной системы, Плутон, скоро развернется в ретроградное движение с первого мая, напоминая нам о важности пересмотра наших жизненных путей.

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