Андрей Ваджра: Украина просит помощи: Русских солдат на фронте слишком много

По словам генералов, нехватка солдат в Украине стала острой. В своем выступлении в парламенте в четверг командующий украинскими войсками на востоке генерал Юрий Содол заявил, что число русских на определенных участках фронта превышает численность украинцев более чем в семь раз.
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