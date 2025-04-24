Взрывоопасный снаряд выкопал рядом со своим домом житель Челябинской области

Подробности рассказали в Управлении Росгвардии.Сотрудники группы разминирования ОМОН "Атом" Росгвардии в Челябинской области уничтожили 76-мм артиллерийский снаряд, обнаруженный жителями Нязепетровска во время земляных работ.
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