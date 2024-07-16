Германия отказалась отправлять Киеву немецкие истребители

БЕРЛИН, 16 июля, ФедералПресс. Германия в отличие от своих союзников по НАТО не будет поставлять на Украину истребители, поскольку в ее армии нет истребителей F-16, управлению которыми обучают украинских пилотов.
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