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Die Welt*: решение Дуды о поставках танков Leopard Украине — выпад в адрес Шольца

Die Welt*: решение Дуды о поставках танков Leopard Украине — выпад в адрес Шольца

Польский лидер Анджей Дуда совершил беспрецедентный выпад в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, приняв решение о передаче роты немецких танков Leopard на Украину.

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