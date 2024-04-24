«Мы должны контролировать море»: США собираются лишить Россию и Китай доступа к морю

В США решили лишить своих главных противников в лице России и Китая доступа к морю. Об этом сообщает телеграм-канал «ПолитНавигатор», ссылаясь на слова начальника управления военно-морских операций США, первой женщины на этом посту Лизы Франчетти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии