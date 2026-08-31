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Что посмотреть на небе в сентябре: редкое явление повторится только через 18 лет

В сентябре стоит хотя бы несколько раз поднять глаза к небу, потому что некоторые события повторятся очень нескоро.

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