Получили Оскара: Пиастри выиграл третий Гран-при подряд и стал главным претендентом на чемпионство в «Формуле-1»

Оскар Пиастри заявил о себе как о главном претенденте на титул в «Формуле-1». В нынешнем сезоне пилот McLaren отпраздновал победу на четырёх этапах Гран-при из шести, в том числе оставил за собой три последних.
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