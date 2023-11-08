«Не окажут эффекта»: Нидерланды передали Румынии пять истребителей F-16 для обучения пилотов ВСУ

В Румынию из Нидерландов прибыли первые пять истребителей F-16, которые будут использоваться в центре обучения пилотированию самолётов, в том числе для подготовки украинских лётчиков, сообщило румынское Минобороны.
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