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Несекретные материалы

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Ресурсы противника: РФ назвала четыре условия для завершения войны на Украине

Ресурсы противника: РФ назвала четыре условия для завершения войны на Украине

Россия выдвинула четыре требования Киеву для урегулирования конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источник на Банковой сообщает телеграм-канал «Резидент».

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