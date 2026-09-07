Психолог Коровин: плотный график в отпуске сохраняет стресс

Клинический психолог Антон Коровин рассказал, что слишком насыщенный отпуск может не дать человеку полноценно отдохнуть, поскольку плотный график сохраняет привычный уровень стресса.
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