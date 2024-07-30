Си Цзиньпин подчеркнул важность обеспечения отставным военнослужащим надлежащего обслуживания и поддержки

Пекин, 29 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии Дня основания Народно-освободительной армии Китая /НОАК/, который приходится на 1 августа, дал важные указания по работе, связанной с отставными военнослужащими, подчеркнув важность обеспечения им надлежащего обслуживания и поддержки.