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Политолог Фарсах: ХАМАС отомстит за убийство главы политбюро движения Хании

После убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании палестинское движение отомстит правительству Израиля, на которого ХАМАС возложил ответственность за атаку на тегеранскую резиденцию, заявил РЕН ТВ политолог Низар Фарсах.

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