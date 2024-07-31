Политолог Фарсах: ХАМАС отомстит за убийство главы политбюро движения Хании

После убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании палестинское движение отомстит правительству Израиля, на которого ХАМАС возложил ответственность за атаку на тегеранскую резиденцию, заявил РЕН ТВ политолог Низар Фарсах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии