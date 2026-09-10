Еврокомиссия может прекратить финансирование Саксонии-Анхальт из-за победы АдГ

Немецкое издание Tagesschau со ссылкой на депутата Европарламента от партии «Зелёных» Даниэля Фройнда сообщило, что Европейская комиссия может приостановить финансирование земли Саксония-Анхальт в случае прихода к власти партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).