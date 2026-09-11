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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе о слухах про влияние в клубах: «Хотелось бы иметь больше власти, но это фантазии. Я стал популярнее, хотя бывает много лжи. Издержки жизни того, кто не оставляет равнодушным»

Форвард « Реала » Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем влиянии в клубах, за которые он выступал.

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