ДИЗО Севастополя проиграл в суде миллионы бюджетных рублей

Арбитражный суда Севастополя вынес решение в пользу ИП Дуквен А.В. в деле против ДИЗО Севастополя по факту незаконного взыскания налогов на сумму в 11 миллионов рублей за участок в бухте Омега между недостроем и детским лагерем «Омега».