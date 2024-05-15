О "тувинском полководце" или почему многие люди не понимают истинную функцию Шойгу

Людмила Лиханова

Хватит пытаться его обелить. КТО поверит, что он, начальник НЕ знал о делишках своих подчиненных? Смешно тем более, все мы давно знаем что начиная с постового который берет у простых людишей эти денежки всегда идут наверх и разница только в размерах. А это уже недопустимо: либо быть тупым, слепым и глухим...но ведь наверняка не раз ине два ходили в гости и только слепой и дурак не увидел бы разницу между зарплатой и образом жизни. Так что одно это уже отвращает от него многих. И ДА, Пригожин был абсолютно прав за что и поплатился. Вспомните КАК уходили на фрон в первое время - все сами покупали при том, что (как сказал Президент) финансирование шло из одного и того же бюджета, вот только вагнеровцы были одеты, обуты, накормлены, выплаты во-время , даже похороны четко...а ЧТО было с другой стороны? И этим ВСЁ сказано. Да, он лично приближенное лицо Президента, надежность ценится высоко, но наверное нужно не злоупотреблять доверием. А после "мятежа" его функции свелись к "говорящей голове" и только то, что сейчас не нужно уж совсем показывать всю мерзость в т.ч. и подчиненных он удержался. Но я почему-то думаю, что и на новой должности он так и будет "говорящей головой" ибо он подвел своего шефа, странно не замечая роскоши не по рангу своих подчиненных