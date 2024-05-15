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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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О "тувинском полководце" или почему многие люди не понимают истинную функцию Шойгу

О "тувинском полководце" или почему многие люди не понимают истинную функцию Шойгу

Вот зря я не пишу вовремя всё, о чем хотелось бы. Иногда времени не хватает, иногда – тема кажется не очень актуальной.

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Комментарии
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валерия
Пнуть мертвого льва  не боится  даже осел! И это не только на  уровне  государства, но и в любом коллективе, в любой семье.... Такова, видимо, противная человеческая  черта!
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1 час.
Людмила Лиханова
Хватит пытаться его обелить. КТО поверит, что он, начальник НЕ знал о делишках своих подчиненных? Смешно тем более, все мы давно знаем что начиная с постового который берет у простых людишей эти денежки всегда идут наверх и разница только в размерах. А это уже недопустимо: либо быть тупым, слепым и глухим...но ведь наверняка не раз ине два ходили в гости и только слепой и дурак не увидел бы разницу между зарплатой и образом жизни. Так что одно это уже отвращает от него многих. И ДА, Пригожин был абсолютно прав за что и поплатился. Вспомните КАК уходили на фрон в первое время - все сами покупали при том, что (как сказал Президент) финансирование шло из одного и того же бюджета, вот только вагнеровцы были одеты, обуты, накормлены, выплаты во-время , даже похороны четко...а ЧТО было с другой стороны? И этим ВСЁ сказано. Да, он лично приближенное лицо Президента, надежность ценится высоко, но наверное нужно не злоупотреблять доверием. А после &quot;мятежа&quot; его функции свелись к &quot;говорящей голове&quot; и только то, что сейчас не нужно уж совсем показывать всю мерзость в т.ч. и подчиненных он удержался. Но я почему-то думаю, что и на новой должности он так и будет &quot;говорящей головой&quot; ибо он подвел своего шефа, странно не замечая роскоши не по рангу своих подчиненных
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1 час.
саша дмитренко
!АВТОР!  НЕ МЕЧИТЕ  БИСЕР  ПЕРЕД,,,,ПРОСТЫМ  НАРОДОМ,,СОВСЕМ  ПРОСТЫМ)))))
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1 час.

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