От личное мнение

275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Жители России стали реже покупать хлеб и сыр в 2021 году

Жители России стали реже покупать хлеб и сыр в 2021 году

Москва, 30 января. Наиболее популярными продуктами в 2021 году были мясо, хлеб, кофе, сыр и молоко. Однако часть из них стала встречаться в чеках реже по сравнению с 2020 годом, передает «Прайм» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх